Митингующие в Бразилии проникли в здание Национального конгресса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в акции принимает участие несколько десятков человек. В свою очередь полиция пытается вывести протестующих из здания.

Как отмечается, активисты не принимают инициативу переходного правительства Мишела Темера по сокращению расходов.

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В основном протестуют представители различных профсоюзов, которые мобилизовались в 18 из 27 штатов страны еще 11 ноября, после того как 10 ноября соответствующую поправку к конституции страны одобрила нижняя палата конгресса.

Протесты против инициативы правительства заморозить все социальные выплаты на 20 лет продолжаются по всей стране уже больше недели.

Кроме того, поправка предусматривает заморозку всех расходов на здравохранение и образование на следующие 20 лет с целью сократить дефицит бразильского бюджета.