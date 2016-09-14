Президент Бразилии объявил о начале масштабной приватизации

В частности, правительство планирует продать лицензии на управление аэропортами городов Порту-Алегри, Салвадора, Флорианополиса и Форталезы к первому кварталу 2017 года, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кроме того, планируется выставить на продажу права на контроль над федеральными дорогами в центрально-восточных и южных регионах страны.

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Приватизация также коснется железнодорожных проектов и прав на управление нефтяными месторождениями и гидроэлектростанциями, которые будут выставлены на продажу в течение 2017 года.

"Мы должны открыться частому сектору, потому что государство не может делать все", - заявил Темер на встрече с министрами, где обсуждался план.

Власти рассчитывают, что доходы от приватизации могут составить около 24 млрд долларов.

Таким образом, Темер объявил о резкой смене политического курса после отставки предыдущего президента страны Дилмы Руссефф.