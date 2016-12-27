Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с визитом на Гавайи

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

В первый день своего двухдневного визита Абэ посетил в Гонолулу мемориал американцам, погибшим в ходе бомбардировок. Японский премьер некоторое время молча постоял перед памятником.

Ожидается, что на второй день визита Абэ посетит бухту Перл-Харбор. Там расположена военно-морская база США, ставшая первой мишенью японской авиации в 1941 году. В результате нападения на базу погибли почти 2,5 тысячи человек.

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Абэ планирует посетить мемориал в Перл-Харборе вместе с президентом США Бараком Обамой. Лидеры двух стран также проведут официальную встречу, которая станут для Обамы последними переговорами с Японией на его нынешнем посту.

По словам Абэ, во время этой встречи он надеется подвести итог всем переговорам, которые они провели за последние четыре года, и в очередной раз обсудить важность союза Японии с США, укреплением которого они занимались.

При этом администрация Абэ уже сообщила, что премьер-министр не будет приносить США извинений за бомбардировку Перл-Харбора, хотя и намерен выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Многие СМИ расценили визит Абэ в Перл-Харбор как ответ на майскую поездку Обамы в Хиросиму, на которую США в конце Второй мировой войны сбросили атомную бомбу. Обама стал первым действующим президентом США, посетившим этот город.

Абэ - не первый японский премьер-министр, посещающий Гавайи и Перл-Харбор. В 1956 году туда уже ездил премьер-министр Японии Итиро Хатояма, а в 1957 году - его преемник Нобусукэ Киси.

Нападение японцев на Перл-Харбор произошло 7 декабря 1941 года. Тогад японская палубная авиация потопила или серьезно повредила 20 американских кораблей и уничтожила почти 200 самолетов.

Случившееся стало формальным поводом для вступления США во Вторую мировую войну. В 1945 году американские самолеты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после чего Япония согласилась на капитуляцию.