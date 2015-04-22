Япония выразила глубокое раскаяние за агрессию в годы Второй мировой
09:39, 22 апреля 2015Мир
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил глубокое раскаяние в связи с агрессивными действиями своей страны в годы Второй мировой войны.
REUTERS
"Мы придерживаемся принципов существования как мирное государство. В дальнейшем никто в мире не должен допустить неконтролируемого применения оружия", - отметил Абэ, выступая на азиатско-африканском саммите в Джакарте, сообщает Русская служба BBC.
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Ранее власти Китая и Южной Кореи не раз требовали от Токио официально признать агрессивность действий японских властей во время войны.
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