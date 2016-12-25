На Филиппинах прогремел взрыв возле католического храма: 16 человек ранены

На юге Филиппин 16 человек ранены в результате взрыва, произошедшего в субботу, 24 декабря, неподалеку от католического храма на острове Минданао, сообщает Радио Свобода.

"В храме проходила торжественная служба в канун Рождества. По словам священника, после взрыва люди в панике выбежали из церкви", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудник полиции, который стоял возле патрульной машины.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.

"В последнее время в мусульманском автономном районе Минданао на Филиппинах возросло количество актов насилия, которые совершают исламистские экстремисты", - отмечает издание.