ИГИЛ взяло ответственность за взрывы в Мосуле, в результате которых погибли 23 человека

Ответственность за взрывы в Мосуле в результате минировании автомобилей, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что атаки, в результате которых погибли 15 гражданских лиц и 8 военных произошли в Кокджали – пригороде Мосула.

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Военный пресс-секретарь сообщил, что бомбы взорвались на рынке.

Напомним, в Йемене в городе Аден, 18 декабря, прогремел мощный взрыв, который унес жизни 49 военных.

Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». При этом чиновники заявляют, о меньшей мере 60 раненых солдат в результате взрыва.

В заявлении "Исламского государства" говорится о том, что в результате атаки террориста-смертника погибли более 70 "отступников.