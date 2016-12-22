ИГИЛ взяло ответственность за взрывы в Мосуле, в результате которых погибли 23 человека
Военный пресс-секретарь сообщил, что бомбы взорвались на рынке.
Ответственность за взрывы в Мосуле в результате минировании автомобилей, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Об этом пишет Reuters.
Издание отмечает, что атаки, в результате которых погибли 15 гражданских лиц и 8 военных произошли в Кокджали – пригороде Мосула.
Читайте такжеВ Стамбуле неизвестные подожгли офис прокурдской партии
Военный пресс-секретарь сообщил, что бомбы взорвались на рынке.
Напомним, в Йемене в городе Аден, 18 декабря, прогремел мощный взрыв, который унес жизни 49 военных.
Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». При этом чиновники заявляют, о меньшей мере 60 раненых солдат в результате взрыва.
В заявлении "Исламского государства" говорится о том, что в результате атаки террориста-смертника погибли более 70 "отступников.