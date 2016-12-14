Силы Асада возобновили обстрелы восточных районов Алеппо - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей сирийских повстанцев и очевидцев.

"Там происходят сильные бомбардировки силами режима с использованием артиллерии, танков и минометов", - сказал представитель повстанческой группы "Джабха Шамия", которая базируется в Тереччине.

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В свою очередь, директор Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека Рами Абдулрахман сказал: "Звуки взрывов были слышны в районах, контролируемых повстанческими группами... Считается, что эти взрывы были вызваны артиллерийским обстрелом, совершенным силами режима в том районе".

Свидетель из числа мирных граждан сказал, что обстрел длился около получаса, после чего прекратился.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал режим Асада, Россию и Иран обеспечить безопасные коридоры для гражданских лиц, которые бегут из восточного Алеппо, а также проявлять гуманность к пленным.