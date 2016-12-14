Повстанцы согласились на вывод своих сил из Алеппо - Reuters

Как передает Reuters, повстанцы согласились на вывод своих сил из Алеппо в условиях соблюдения прекращения огня.

Официальные представители повстанцев сообщили, что боевое противостояние должно прекратиться сегодня вечером, и что они и гражданские лица, которые оказались в ловушке на небольшой территорий города, покинут Алеппо в направлении территории, контролируемой оппозиционными силами к западу от города в сельской местности.

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Сообщение о договоренности вывода сил повстанцев из Алеппо подтвердил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. Эта договоренность появилась после того, как ООН выразила глубокую обеспокоенность по поводу новостей, что сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили их в “массовых убийствах”.

"Последняя моя информация свидетельствует, что они действительно достигли договоренности, что боевики собираются покинуть город", - заявил Чуркин.

Он сказал, что это должно произойти "наверняка в ближайшие часы".

Издание отмечает, что капитуляция повстанцев или отвод сил из Алеппо будет означать прекращение восстания в городе, которое продолжалось наибольший период времени в Сирии до вспышки войны после массовых протестов в 2011 году. Подавление последних «тлеющих угольков восстания» в Алеппо даст президенту Сирии Башару аль-Асаду и его коалиции военных сил, российских воздушных сил и поддерживаемых Ираном боевиков крупнейшую победу на поле боя за все время войны.