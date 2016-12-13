В Индии 12 человек арестовали за отказ встать во время гимна в кинотеатре

Об этом сообщает The Guardian.

Во время кинофестиваля организаторы сообщили полиции о гостях, которые отказываются стоять.

Следователь полиции штата Керала Анил Кумар сообщил, что все задержанные были освобождены под залог. Однако полиция начала расследование, чтобы выявить, нарушили ли они закон о национальном почете 1971 года.

Читайте такжеЧисло жертв циклона "Варда" в Индии увеличилось до 12

Издание пишет, что впервые закон о звучании гимна в индийских кинотеатрах был принят в 60-е годы после войны с Китаем, однако за его исполнением никто не следил.

Накануне Верховный суд Индии постановил, что перед началом каждого сеанса в кинотеатрах должен играть национальный гимн, а во время его прослушивания зрители должны стоять.

"Люди должны перестать следовать индивидуальному представлению о свободе и иметь чувство совершенного патриотизма", - сообщили представители суда.