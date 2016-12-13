В Индии 12 человек арестовали за отказ встать во время гимна в кинотеатре
На международном кинофестивале в Индии арестовали 12 человек за отказ соблюдать судебное распоряжение, которое обязывало вставать при звучании гимна перед началом сеанса в кинотеатрах.
Об этом сообщает The Guardian.
Во время кинофестиваля организаторы сообщили полиции о гостях, которые отказываются стоять.
Следователь полиции штата Керала Анил Кумар сообщил, что все задержанные были освобождены под залог. Однако полиция начала расследование, чтобы выявить, нарушили ли они закон о национальном почете 1971 года.
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Издание пишет, что впервые закон о звучании гимна в индийских кинотеатрах был принят в 60-е годы после войны с Китаем, однако за его исполнением никто не следил.
Накануне Верховный суд Индии постановил, что перед началом каждого сеанса в кинотеатрах должен играть национальный гимн, а во время его прослушивания зрители должны стоять.
"Люди должны перестать следовать индивидуальному представлению о свободе и иметь чувство совершенного патриотизма", - сообщили представители суда.