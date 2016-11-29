В Индии прошли многотысячные акции против реформы денег

Согласно решению правительства, вступившего в силу 9 ноября, введен обмен купюр номиналом 500 и 1000 рупий (примерно 7 и 14 евро соответственно) на новые купюры номиналом 200 и 2000 рупий, передает Deutsche Welle.

Старые купюры, соответственно, выводятся из обращения. Обмен возможен только после зачисления денег на счет, пишет информагентство dpa.

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Об этой внезапной реформе премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил вечером 8 ноября. Цель изменений - удар по теневой экономике и борьба с коррупцией путем выведения из оборота "черной" наличности. Однако оппозиция обвиняет Моди в том, что правительство нанесло удар по населению: обмен длится очень долго, с большими очередями. Кроме того, в результате реформы из обращения фактически изъято 86 процентов индийской валюты.

Проблемы возникли не только в Индии, но и в соседних Бутане и Непале, где индийскую рупию также используются как средство расчета. Что делать с индийской валютой, которая находится на руках в этих странах, - непонятно.