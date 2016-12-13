Сербия обвинила Хорватию в попытках заблокировать путь к членству в ЕС

Об этом сообщает Радио Свобода.

13 декабря премьер Сербии должен был посетить Межправительственную конференцию ЕС, где планировалось утвердить открытие трех новых глав в отношении вступления Сербии в ЕС.

Загреб, в свою очередь, опротестовал открытие главы о культуре и образовании. Причиной стал спор о переводе школьных учебников.

"Полная защита национальных меньшинств - одна из главных вещей, которые Сербия должна имплементировать на пути к Евросоюзу", - заявил глава МИД и европейских отношений Хорватии Давор Иво Стиер.

28 ноября в Сербии около тысячи солдат армии и их сторонников вышли на улицы Белграда с протестом против маленькой зарплаты и плохих условий труда в вооруженных силах страны.