Сербия обвинила Хорватию в попытках заблокировать путь к членству в ЕС

16:27, 13 декабря 2016
Мир
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Премьер-министр Сербии Александар Вучич прервал свой визит в Брюссель из-за ссоры с Хорватией, которая уже является членом Европейского Союза. По словам Вучича, Хорватия пытается заблокировать прогресс Сербии на пути к членству в ЕС.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

13 декабря премьер Сербии должен был посетить Межправительственную конференцию ЕС, где планировалось утвердить открытие трех новых глав в отношении вступления Сербии в ЕС.

Загреб, в свою очередь, опротестовал открытие главы о культуре и образовании. Причиной стал спор о переводе школьных учебников.

"Полная защита национальных меньшинств - одна из главных вещей, которые Сербия должна имплементировать на пути к Евросоюзу", - заявил глава МИД и европейских отношений Хорватии Давор Иво Стиер. 

28 ноября в Сербии около тысячи солдат армии и их сторонников вышли на улицы Белграда с протестом против маленькой зарплаты и плохих условий труда в вооруженных силах страны.

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