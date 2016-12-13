Сербия обвинила Хорватию в попытках заблокировать путь к членству в ЕС
16:27, 13 декабря 2016Мир
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Премьер-министр Сербии Александар Вучич прервал свой визит в Брюссель из-за ссоры с Хорватией, которая уже является членом Европейского Союза. По словам Вучича, Хорватия пытается заблокировать прогресс Сербии на пути к членству в ЕС.
Сербия / flickr.com/photos/nofrills
Об этом сообщает Радио Свобода.
13 декабря премьер Сербии должен был посетить Межправительственную конференцию ЕС, где планировалось утвердить открытие трех новых глав в отношении вступления Сербии в ЕС.
Загреб, в свою очередь, опротестовал открытие главы о культуре и образовании. Причиной стал спор о переводе школьных учебников.
"Полная защита национальных меньшинств - одна из главных вещей, которые Сербия должна имплементировать на пути к Евросоюзу", - заявил глава МИД и европейских отношений Хорватии Давор Иво Стиер.
28 ноября в Сербии около тысячи солдат армии и их сторонников вышли на улицы Белграда с протестом против маленькой зарплаты и плохих условий труда в вооруженных силах страны.
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