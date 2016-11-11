Попытка переворота в Черногории: в РФ заявили, что секретарь Совбеза "ни перед кем не извинялся, так как не за что"

"Публикация в газете The Guardian со ссылкой на некие "источники" о том, что Патрушев извинился за "русских националистов", которые планировали убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича, - это классическая провокация, заключающаяся в распространении заведомо ложной информации", - написала Захарова на своей странице в сети Facebook.

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По ее словам, от издания никто не звонил ни в аппарат Совбеза России, ни в пресс-центр МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Вместе с тем, в Совете безопасности РФ заявили, что Патрушев "ни перед кем не извинялся, так как не за что", сообщает ТАСС.

Напомним, The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Патрушев во время визита в Белград принес извинения за российских организаторов переворота в Черногории.