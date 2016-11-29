В Британии и Польше подтвердили намерение продлить санкции против РФ

Об этом заявили премьеры Польши и Великобритании Беата Шидло и Тереза Мэй, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на издание Gazeta Prawna.

"Мы должны осознавать растущую агрессивность России. Очень важно работать вместе", - сказала Мэй.

"Мы говорили о важности сотрудничества между нашими странами, если речь идет о выполнении Минских соглашений и ситуации в Украине, а также о том, что санкции должны сохраняться, пока не будут реализованы Минские соглашения", - добавила премьер Британии.

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Кроме того, она подчеркнула необходимость немедленного прекращения бомбардировок Алеппо и в связи с этим необходимость международного давления на Россию.

"Есть полное согласие, если речь идет о нашем отношении к России. Польша не согласна на отмену санкций в данный момент. Должны быть выполнены Минские соглашения. В ЕС мы должны быть решительны и едины, если речь идет о россии", - отметила Беата Шидло.

Как сообщалось, экономические санкции против России могут быть продлены в декабре.