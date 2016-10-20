Туск о саммите ЕС: вариант введения санкций против России из-за Сирии должен сохраняться

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сказал в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

Туск отметил, что в рамках саммита Совета Европы обсудят отношения с Россией и ее роль в Европе и в соседних с Европой регионах.

По его словам, "очень трудно, даже невозможно, говорить об этом и не вспоминать атаки на гражданских лиц и госпитале в Алеппо".

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"Сегодняшний день не касается решений, но я хочу подчеркнуть, что ЕС должен сохранять все варианты открытыми, в том числе санкции, если преступления будут продолжаться", - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН, саммит ЕС начнется в Брюсселе во второй половине четверга и завершится в пятницу, 21 октября. Одним из вопросов повестки дня является вопрос отношений с РФ.

В проекте выводов саммита отмечается, что "ЕС рассматривает все варианты, включая дальнейшие ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, которые поддерживают режим, если будут продолжаться нынешние зверства".

В ночь на 20 октября в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Сирии.

По их итогам Меркель подчеркнула, что переговоры с Путиным были "очень четкими и очень сложными". Она также не исключила введения Евросоюзом новых санкций в отношении Москвы из-за бомбардировки Алеппо.