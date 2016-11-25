Масштабные пожары в Израиле: по подозрению в поджогах и подстрекательстве к ним арестовали 12 человек

В Израиле по подозрению в поджогах или подстрекательстве к поджогам арестованы 12 человек, сообщает NEWSru.co.il.

Отмечается, что ночью волна пожаров продолжилась в разных районах Израиля.

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В Хайфе утром ситуация стабилизировалась, хотя о «ликвидации пожара» специалисты не говорили. По состоянию на 13.30 жителям всех районов Хайфы разрешили вернуться в свои дома. Остаются опечатанными 13 домов, которые разрушены в результате пожара сильнее всего и признаны опасными.

Сообщается, что за последние сутки от пожаров пострадали более 100 человек.

По данным издания, сегодня уже четвертый день пожаров в Израиле. Горят леса в Иерусалимских горах.

Помощь Израиля в борьбе с пожарами предоставили несколько стран.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября стало известно, что в окрестностях Хайфы пожар начался в пяти местах. Сначала горел лес, который окружает город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тысяч человек, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

Того же дня президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю, где произошли масштабные пожары. Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении.

Сегодня пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что два самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям «АН-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, которые там бушуют.