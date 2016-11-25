Два самолета ГСЧС Украины вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как сообщалось, 24 ноября в окрестностях Хайфы в пяти местах начался пожар. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тыс. человек, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю, где произошли масштабные пожары.

Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожаров.