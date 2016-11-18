Обама и лидеры ЕС договорились о сотрудничестве в рамках НАТО для решения конфликта в Украине

Президент США Барак Обама и лидеры стран-членов ЕС договорились о необходимости дальнейшего сотрудничества в рамках многосторонних организаций вроде НАТО и продвигаться вперед в трансатлантических отношениях. Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет Reuters.

"Лидеры договорились о необходимости совместной работы для продвижения трансатлантической повестки дня вперед, в частности, что касается обеспечения стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обеспечения дипломатического разрешения конфликтов в Сирии и на востоке Украины", - сообщил представитель Белого дома в заявлении.

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Издание отмечает, что к такого согласия США и ЕС пришли после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей кампании заявил, что в случае нападения России на страну-члена НАТО, он будет обращать внимание на то, выполнила ли пострадавшая сторона свои обязательства обороны перед предоставлением военной помощи.

"Лидеры также подтвердили важность продолжения сотрудничества в рамках многосторонних институтов, включая НАТО", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, действующий вице-президент США Джозеф Байден планирует посетить Украину до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что глава государства Петр Порошенко может совершить визит в США в феврале 2017 года.

"Мы будем налаживать диалог. Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности президент (Порошенко) пригласил президента Трампа после инаугурации посетить в удобное время Украину. И, во-вторых, мы рассчитываем, что в следующем году, в феврале наш президент осуществит визит в США", - сказал Елисеев.