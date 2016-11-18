Порошенко может встретиться с Трампом в феврале 2017 года – источник

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

По случаю председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года планируется визит Порошенко в США, во время которого может произойти двусторонняя встреча с Трампом.

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Порошенко может осуществить визит в США в феврале 2017 года. "Мы будем налаживать диалог. Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности президент (Порошенко) пригласил президента Трампа после инаугурации посетить в удобное время Украину. И, во-вторых, мы рассчитываем, что в следующем году, в феврале наш президент совершит визит в США", - сказал Елисеев.