Вице-президент США планирует посетить Украину до конца года – источник

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

«До конца года в Украину приедет вице-президент Байден», - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеПорошенко и Байден по телефону обсудили координацию международных усилий по давлению на Россию

Как сообщал, 11 ноября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что глава государства Петр Порошенко может осуществить визит в США в феврале 2017 года.

"Мы будем налаживать диалог. Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности президент (Порошенко) пригласил президента Трампа после инаугурации посетить в удобное время Украину. И, во-вторых, мы рассчитываем, что в следующем году, в феврале наш президент осуществит визит в США", - сказал Елисеев.