В результате взрыва смертника на свадьбе в Ираке погибли 17 человек

Еще более 30 человек получили ранения, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Нападение произошло в 30 километрах от города Фаллуджа, который летом этого года был освобожден от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Ранее нападение на мирных жителей в Ираке осуществляли члены ИГ.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики «Исламского государства» суммарно убили 21 мирного жителя в Мосуле, обвинив их в сотрудничестве с поддерживаемыми США силами безопасности.