В результате взрыва смертника на свадьбе в Ираке погибли 17 человек
22:49, 17 ноября 2016Мир
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По меньшей мере 17 человек погибли после того, как смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину во время празднования свадьбы в Ираке.
Иллюстрация / REUTERS
Еще более 30 человек получили ранения, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Нападение произошло в 30 километрах от города Фаллуджа, который летом этого года был освобожден от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Ранее нападение на мирных жителей в Ираке осуществляли члены ИГ.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики «Исламского государства» суммарно убили 21 мирного жителя в Мосуле, обвинив их в сотрудничестве с поддерживаемыми США силами безопасности.
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