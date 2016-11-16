Боевики "ИГИЛ" убили более двух десятков мирных жителей Мосула – Reuters

Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Убийства, о которых рассказали во вторник медицинские источники, показали, что ультра-бескомпромиссная группа сохранила свою способность к полицейскому контролю Мосула, после начала наступления на северо-иракский город более чем четыре недели назад, отмечает агенство.

Иракские чиновники говорят, что боевики используют более 1 миллиона жителей в качестве живого щита, отстреливаясь из крыш жилых домов, расположенных в жилых кварталах, и используя сеть туннелей для засады.

Читайте такжеВ Мосуле боевики ИГИЛ казнили 40 гражданских и развесили их тела по городу - ООН

Кампания, которая началась 17 октября, является крупнейшей военной операцией в Ираке после отстранения Саддама Хусейна в 2003 году.

Как сообщал УНИАН, наступление иракских войск на Мосул замедлилось из-за попытки избежать жертв среди гражданских и атак смертников на автомобилях.