Рада призвала Евросоюз ввести безвизовый режим с Украиной

Верховная Рада Украины 16 ноября 2016 года 261 голосом нардепов приняла за основу и в целом проект постановления №5394 "Об обращении Верховной Рады Украины к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейскому парламенту и Совету Европейского Союза относительно введения безвизового режима для граждан Украины".

В частности, от "Оппозиционного блока" "за" не проголосовал ни один депутат, а от группы "Видродження" - поддержали лишь 4.

Так, Верховная Рада обращается к правительствам государств - членов Евросоюза с призывом поддержать законодательное предложение Европейской Комиссии о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в государства ЕС.

Также украинский парламент призывает Европейский парламент и Совет Евросоюза принять без дальнейших отлагательств до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

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В обращении отмечается важность развития сотрудничества между Украиной и ЕС в вопросах эффективного управления границами и миграцией, защиты прав человека и основных свобод, а также подтверждается готовность и в дальнейшем совместно противодействовать современным вызовам и угрозам, прежде всего нелегальной миграции, организованной преступности и терроризма.

Кроме того, в документе напоминается, что Украина полностью выполнила взятые на себя обязательства в соответствии с Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для украинцев. В частности, в части введения биометрических загранпаспортов, длительного и эффективного выполнения Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц, принятия антидискриминационного законодательства, законодательства по предотвращению и борьбе с коррупцией и результатам его внедрения.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Документ в сессионном зале представил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

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"Следующая неделя будет пленарной в Европарламенте. Следующую неделю мы будем отмечать годовщину Революции достоинства... Мы должны напомнить нашим партнерам из Евросоюза, что и они должны быть надежными партнерами", - заявил Парубий.

При этом он подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для введения безвизового режима с ЕС и следующая неделя является идеальной для того, чтобы Евросоюз принял решение об отмене виз для граждан Украины во время краткосрочных поездок в страны ЕС.

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"Какая еще страна заплатила такую высокую цену за свой европейский выбор?", - подчеркнул спикер Рады, представляя документ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что законодательный орган ЕС готов к отмене визового режима для украинцев.