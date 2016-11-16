Еврокомиссия хочет ввести обязательную плату в 5 евро за въезд в Шенген

Об этом сообщает EUobserver.

«Европейская комиссия внесла предложение в среду относительно взимания с граждан, которые не являются членами ЕС, € 5 за поездки в Шенгенскую зону. Предлагаемая виза будет охватывать около 30 миллионов людей, которые въезжают в ЕС ежегодно из 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе из США, Канады, Новой Зеландии и Австралии», – говорится в сообщении издания.

Система может быть запущена в 2020 году, если она получит одобрение стран-членов ЕС и Европейского парламента.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада призвала Евросоюз ввести безвизовый режим.

10 ноября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС «в течение ближайшей недели».