Полиция Турции задержала лидеров прокурдской оппозиционной партии

Об этом агентству Anadolu рассказали источники в правоохранительных органах, передает РБК.

Фиген Юксекдаг и Селахаттин Демирташ задержаны в ходе проводимых конттеррористических расследований, поясняет агентство. Юксекдаг был задержан в своем в доме в Анкаре, Демирташ — в доме в Диярбакыре.

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В своем Twitter Демирташ написал: «За дверью моего дома в Диярбакыре стоят полицейские, которые, возможно, собираются меня задерживать». Газета Hurriet отмечает, что его задержали спустя несколько минут, как была опубликована эта запись. Издание отмечает, что сейчас Демирташ доставлен в полицейский участок.

Юристы Народно-демократической партии в беседе с Reuters сообщили, что, помимо сопредседателей, были задержаны девять депутатов за «нежелание давать показания в отношении преступлений, связанных с террористической пропагандой».

Агентство отмечает, что Анкара обвиняет Демократическую партию народов в связях с рабочей партией Курдистана, которая признана террористической в стране и в США. На парламентских выборах в июне 2015 года Демократическая партия народов впервые прошла в парламент.