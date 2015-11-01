Правящая партия в Турции после подсчета 67% голосов набирает больше 50% голосов на выборах в парламент

Об этом сообщают РИА Новости.

ПСР уверенно лидирует на парламентских выборах в Турции с результатом 51,3%, получив поддержку избирателей в подавляющем большинстве турецких провинций. Избиратели отдали предпочтение этой партии в ключевых регионах Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.

Необходимый для представительства в парламенте 10-процентный барьер также преодолевает левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) — 23,2%. Эта партия побеждает в провинциях Измир и Мерсин.

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Националистическая Партия национального движения (ПНД) получает 11,4% голосов. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) имеет результат 10,7% голосов. Ее предпочли избиратели в Диярбакыре и других юго-восточных провинциях страны.

Чтобы получить места в парламенте, партиям нужно преодолеть 10-процентный барьер.

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Как сообщал УНИАН, по решению Центризбиркома досрочные парламентские выборы в Турции официально назначены на 1 ноября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов. Решение о роспуске парламента было принято после того, как премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту.