Правящая партия в Турции после подсчета 67% голосов набирает больше 50% голосов на выборах в парламент
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, согласно данным ЦИК по результатам подсчета 67% голосов, лидирует на досрочных парламентских выборах и получает возможность сформировать правительство в одиночку.
Об этом сообщают РИА Новости.
ПСР уверенно лидирует на парламентских выборах в Турции с результатом 51,3%, получив поддержку избирателей в подавляющем большинстве турецких провинций. Избиратели отдали предпочтение этой партии в ключевых регионах Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.
Необходимый для представительства в парламенте 10-процентный барьер также преодолевает левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) — 23,2%. Эта партия побеждает в провинциях Измир и Мерсин.
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Националистическая Партия национального движения (ПНД) получает 11,4% голосов. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) имеет результат 10,7% голосов. Ее предпочли избиратели в Диярбакыре и других юго-восточных провинциях страны.
Чтобы получить места в парламенте, партиям нужно преодолеть 10-процентный барьер.
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Как сообщал УНИАН, по решению Центризбиркома досрочные парламентские выборы в Турции официально назначены на 1 ноября.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов. Решение о роспуске парламента было принято после того, как премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту.