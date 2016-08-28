В курдском регионе Турции аэропорт обстреляли ракетами

Власти обвиняют курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана, сообщает Русская служба Би-би-си.

Агентство Dogan сообщает, что ракеты упали на пустующей территории рядом с полицейским постом, а спустя мгновение взорвались. Взрывы были слышны во всем городе, а в некоторых домах дребезжали оконные стекла.

Губернатор Диярбакыра Хуссейн Аксой также заявил местному телеканалу NTV, что удар пришелся по пустырю. По его словам, жертв, а также перебоев с вылетами самолетов нет.

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Однако СМИ сообщают, что дороги к аэропорту были заблокированы, а рейсы задержаны. Кроме того, после обстрела полиция увела сотрудников аэропорта и пассажиров в здание для обеспечения их безопасности.

Диярбакыр - один из самых крупных городов на юго-востоке Турции, где живут в основном курды. Регион уже несколько десятилетий нестабилен.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Турция начала военную операцию в Сирии против террористической организации "Исламское государство" и курдских ополченцев, усиления позиций которых на севере Сирии рядом с турецкой границей Анкара стремится не допустить.

27 августа курдские ополченцы обстреляли турецкие танки на севере Сирии. Во время нападения был убит турецкий военный, а еще трое получили ранения.