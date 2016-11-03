Выход Великобритании из ЕС может сорваться из-за решения суда
Высокий суд Лондона запретил начинать процедуру "брэксит" без решения парламента Великобритании.
Высокий суд Лондона запретил Терезе Мэй начинать процедуру выхода из ЕС без предварительного решения парламента. Об этом пишет The Independent.
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Ранее правительство Мэй планировало самостоятельно запустить "статью 50" (Лиссабонского договора - УНИАН) до конца марта 2017 года и покинуть ЕС до весны 2019. Согласно нынешнему решению, для этого требуется также голосование в парламенте.
Тереза Мэй заявляла, что результатов референдума будет достаточно для начала процедуры.
У правительства есть право на апелляцию в Верховном суде Великобритании (Supreme Court).
Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.
Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.