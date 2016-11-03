Выход Великобритании из ЕС может сорваться из-за решения суда

Высокий суд Лондона запретил Терезе Мэй начинать процедуру выхода из ЕС без предварительного решения парламента. Об этом пишет The Independent.

Читайте такжеЕврокомиссия создаст рабочую группу для переговоров о Brexit

Ранее правительство Мэй планировало самостоятельно запустить "статью 50" (Лиссабонского договора - УНИАН) до конца марта 2017 года и покинуть ЕС до весны 2019. Согласно нынешнему решению, для этого требуется также голосование в парламенте.

Тереза Мэй заявляла, что результатов референдума будет достаточно для начала процедуры.

У правительства есть право на апелляцию в Верховном суде Великобритании (Supreme Court).

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.