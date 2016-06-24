Байден о Brexit: США рассчитывали на другой результат

По его словам, США предпочли бы другой исход Brexit, передает Reuters.

"Я должен сказать, мы ожидали другой результат. Мы предпочли бы другой исход", - заявил Байден.

При этом он подчеркнул, что США уважают решение британцев о выходе страны из Европейского союза.

Читайте такжеThe Telegraph: Британия проголосовала за "Брексит". Что будет дальше? И что такое статья 50?Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

Вскоре премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в октябре этого года.

Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.