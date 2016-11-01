Мощный взрыв на шахте в Китае: погибли 13 человек

В Китае на одной из шахт в Чунцин, что на юго-западе страны, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство Xinhua.

Как отмечает издание, на момент взрыва в шахте находились 33 человека. В результате взрыва погибли 13 человек, еще 20 ищут.

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В поисковой операции задействованы более 400 спасателей, на месте находятся около 20 бригад скорой помощи.

Напомним, из-за влияния тайфуна «Хаима», который обрушился 21 октября на Китай, пострадали 1,69 миллиона человек.

Тайфун разрушил 2749 жилых домов, уничтожил 178 тысяч га посевов. Стихия нанесла Китаю экономический ущерб в размере $517 миллионов.

Ранее также сообщалось, что в результате тайфуна "Хаима" в Гонконге погиб один человек и 12 получили ранения.