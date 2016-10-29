Последствия "Панамагейт": В Исландии начались досрочные выборы

Досрочные выборы однопалатного парламента Исландии (альтинга) начались сегодня на территории островного государства, передает ТАСС.

Отмечается, что парламентские выборы, которые должны состояться в апреле 2017 года, были перенесены из-за политического кризиса, который разразился в стране этой весной после публикации отчетов Международного консорциума журналистских расследований - так называемых панамских документов".

Читайте также"Панамские документы" свидетельствуют о связи Кремля с Клинтон – СМИ

Напомним, тогда на фоне массовых демонстраций 5 апреля в отставку подал тогдашний премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлейгссон, у которого оказались связи с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Его правительству удалось избежать вотума недоверия, однако под давлением общественности он был вынужден назначить на конец октября досрочные выборы, хотя многие из представителей оппозиции потребовали провести голосование как можно скорее.

Экс-глава кабмина впоследствии потерял и должность председателя правоцентристской Прогрессивной партии (ПП). При этом на сегодняшних выборах он все равно будет бороться за парламентское кресло.