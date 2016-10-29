В Литве выпустили руководство по поведению в случае оккупации Россией

Об этом сообщает CNN.

В данном руководстве объемом 75 страниц отмечается, что внимание следует уделить действию соседней страны - России и потенциальной оккупации Литвы российскими военными.

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"Это государство не стесняется использовать военную силу против своих соседей, и в данный момент преимущественно продолжает военную агрессию против Украины", - говорится в руководстве.

В нем дается описание сделанных в России танков, гранат, мин, оружия и инструкция, как распознать разные типы. Отмечается, что в руководстве "подробно описано то, как литовцы должны шпионить и доносить на врага".

"Важно, чтобы гражданское население знало и имело волю к сопротивлению - когда эти элементы сильны, агрессор имеет трудности в создании условий для вторжения", – сказано в тексте руководства.

Помимо оккупации данное руководство содержит инструкции по оказанию первой помощи и выживанию в диких условиях.

Всего будет выпущено 30 тысяч копий руководства, которые будут распространяться в школах, библиотеках и онлайн.

Как сообщал УНИАН, РФ продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против Украины и отработала условное нанесение массированных авиационных ударов с территории Беларуси по украинским стратегическим объектам.