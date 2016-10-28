РФ отработала условное нанесение авиаударов с территории Беларуси по стратегическим объектам Украины – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

«Руководство РФ не отказывается от своих агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства», - заявил он.

«26 октября, используя обязательства Республики Беларусь как союзнического государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси отработан вопрос условного нанесения массированных авиационных ударов по стратегическим объектам на территории Украины», - добавил Скибицкий.

По его словам, разведка выявила вдоль границы воздушного пространства Беларуси самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, который осуществлял контроль воздушного пространства в северо-западной части Украины и наведение истребительной авиации.

«Стратегический бомбардировщик Ту-160 и два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ПКС России выполняли полеты вдоль государственной границы России и условно осуществляли пуски ракет. Два фронтовых бомбардировщика Су-34 отрабатывали учебные вопросы нанесения ракетно-бомбовых ударов», - добавил Скибицкий.

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Он отметил, что аналогичные учения в 2015 году РФ провела в воздушном пространстве Беларуси, и тогда основной удар был направлен на страны Балтии.

Как сообщал УНИАН, 15 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о высокой вероятности эскалации конфликта на Донбассе и не исключил полномасштабного вторжения России в Украину.

19 октября в Берлине прошли переговоры Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина. 21 октября источник УНИАН в дипломатических кругах сообщил, что встреча лидеров стран в «нормандском формате» снизила вероятность широкомасштабного наступления России на позиции ВСУ на Донбассе.