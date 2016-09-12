Западные СМИ назвали пять видов "оружия", которые Россия использует для давления на Украину

Сегодня, когда перспектива открытой крупномасштабной войны уменьшилась, фокус внимания переместился на тактику и системы вооружений, передает ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.

Кибернетическое оружие

В киберпространстве Россия по-прежнему очень опасна. Как утверждает Томас Рид, перспективы кибервойны призрачны, хотя вокруг них часто раздувают шумиху. Тем не менее, Россия показала, что обладает возможностями для осуществления надоедливых и зачастую разрушительных кибератак против сетей противника. Эти атаки сами по себе не в состоянии подорвать общественное устройство, но они определенно наносят существенный материальный ущерб.

Более того, факты проведения кибератак часто можно отрицать, а поэтому России не всегда приходится платить дипломатическую цену за свою агрессию.

Противовоздушная оборона

Согласно имеющейся информации, Россия перебросила на Донбасс немало зенитно-ракетных комплексов различных типов, которые сбили почти 20 украинских самолетов и вертолетов.

"Один из этих комплексов также сбил малайзийский авиалайнер, что стало самым заметным инцидентом в ходе этой войны", - говорится в статье.

Маленькие зеленые человечки

Когда Россия захватывала Крым, путь ей прокладывали спецназовцы. Солдаты в зеленой форме без знаков различия сформировали авангард сил вторжения, быстро захватив ключевые объекты и отрезав полуостров от остальной Украины.

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"Россия очень тщательно готовит свои войска специального назначения, обкатывая их в Чечне, в Украине, в Сирии и других местах, чтобы создавать "факты на местах", то есть такие военные реалии, которые очень трудно устранить политическими и дипломатическими средствами", - рассказал Фарли.

Артиллерия

В статье говорится, что Россия же по-прежнему придает большое значение артиллерийскому огню и его роли в бою. Например, в Украине артиллерийские системы большой дальности позволяют России наносить удары по украинским войскам с безопасного удаления со своей собственной территории.

Беспилотники

Российские беспилотные летательные аппараты стали важнейшим средством ведения боевых действий, и "благодаря им" Россия следит за событиями на поле боя.

В отличие от американских беспилотников, отмечает автор статьи, российские дроны крайне редко используются для нанесения точечных ударов. Обычно они не ведут длительное наблюдение, которому в США уделяется большое внимание. Россия чаще использует беспилотники в тесном взаимодействии с войсками на поле боя, чтобы выявлять и уничтожать важные объекты, в том числе, командные пункты, центры материально-технического обеспечения, скопления войск и боевой техники.

Ранее УНИАН сообщал, что на оккупированной части Донбасса у пророссийских боевиков сосредоточены тысячи единиц тяжелого вооружения, количество которого в сравнении с 2014 годом выросло в несколько раз.