Литва вызвала к себе российского посла из-за "Искандеров" под Калининградом и провокаций в Балтийском море
МИД Литвы вызвал к себе российского посла Александра Удальцова, вручив ему ноту протеста из-за регулярных провокации ВМС РФ в Балтийском море.
Так, в Литве призвали Россию придерживаться норм международного права, принципов добрососедства и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись, передает Delfi.
Российскому послу также повторно выразили озабоченность в связи с дислокацией Калининградской области ракет "Искандер-М", которые могут нести ядерные боеголовки, и полетами российских самолетов над Балтийским морем.
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В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.
"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.