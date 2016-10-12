Литва вызвала к себе российского посла из-за "Искандеров" под Калининградом и провокаций в Балтийском море

Так, в Литве призвали Россию придерживаться норм международного права, принципов добрососедства и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись, передает Delfi.

Российскому послу также повторно выразили озабоченность в связи с дислокацией Калининградской области ракет "Искандер-М", которые могут нести ядерные боеголовки, и полетами российских самолетов над Балтийским морем.

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В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.