Комитет Европарламента предлагает работать не больше 48 часов

Комитет по вопросам занятости и социальных дел Европейского парламента предлагает ограничить рабочую неделю в ЕС 48 часами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном на заседании комитета проекте доклада Алехандро СЕРКАСА (группа социалистических партий, Испания)

При этом депутаты выразили убеждение в том, что все исключения из правил должны быть устранены на протяжении трех лет с момента вступления директивы в силу.

При этом, в отличие от Совета ЕС, депутаты высказались за то, чтобы время ожидания, когда персонал не выполняет своих прямых функций, однако постоянно должен находиться наготове (например, медицинский персонал), считалось также рабочим временами.

Депутаты также высказались за то, чтобы в случае, если рабочий не смог по какой-то причине использовать свой отпуск своевременно, ему бы предоставлялось право на компенсационный отпуск.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента в декабре этого года.