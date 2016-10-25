МИД Венгрии вызвало "на ковер" посла РФ из-за слов Киселева о событиях 1956 года

Об этом сообщает портал HVG.hu, пишет Европейская правда.

"В МИД Венгрии был вызван российский посол. На встрече ему дали четко понять: Венгрия не потерпит от кого-то пренебрежения к революции 1956 года и ее героев", - цитирует издание заявление МИД Венгрии.

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Ранее оппозиционная партия "Политика может быть другой" (входит в Европейской партии зеленых, одна из четырех партий, что попала до венгерский парламент в 2014 году) призвала венгерское МИД "начать свой день с вызова российского посла".

"МИД Венгрии имеет теперь лишь одну задачу: любым способом выражать протест против лжи российского телевидения. Неприемлемым является то, что государственные медиа бывшего угнетателя врут о революции 1956 года", - говорится в заявлении партии.

В своей программе на российском ТВ Дмитрий Киселев заявил, что события 1956 года в Венгрии "были первой цветной революцией, за которой стояли западные силы, в частности, США". В этой же передаче революцию назвали погромом и заявили, что во время событий 1956 года из тюрем были выпущены тысячи нацистов.