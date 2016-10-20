Рада сделала шаг к запрету книг из России и оккупированных территорий

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 250 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дополнить Закон «Об издательском деле» нормой, которая предусматривает, что издательская продукция происхождением (изготовлена) и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию и распространена при условии наличия разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Законопроектом предлагается ввести разрешительный принцип для распространения всей книжной продукции происхождением из страны-агрессора. Уполномоченный орган принимает решение о разрешении на распространение такой продукции.

Анализ и оценку издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины, осуществляет экспертный совет.

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Во время выступления на заседании Верховной Рады вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отметил, что, в случае принятия закона, при Госкомтелерадио в течение 10 дней будет создан Общественный экспертный совет.

Согласно законопроекту, распространение издательской продукции без наличия соответствующего разрешения влечет применение к распространителям такой продукции административно-хозяйственных санкций в форме наложение административно-хозяйственного штрафа в размере 10 минимальных зарплат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

Отмечается, что соответствующая издательская продукция изымается из обращения уполномоченными органами государственной власти в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Также предлагается установить, что в издательском деле запрещается выпускать в мир, производить и/или распространять продукцию, которая содержит материалы (высказывания, призывы и тому подобное), направленные на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения.

Кроме того, планируется запретить производить и/или распространять продукцию, которая содержит популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Также в законе «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине» в перечень целей, для которых запрещается использование печатных средств массовой информации, добавляется популяризация или пропаганда органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.