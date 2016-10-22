США обвинили арестованного в Чехии россиянина во взломе LinkedIn

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Министерство юстиции США.

По версии ведомства, россиянин получил доступ к компьютерам этих компаний, после чего причинил устройствам ущерб «путем передачи программы, информации, кода или команды».

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В заявлении также сказано. что Никулин вступил в сговор с неназванным лицом для того, чтобы продать украденные учетные записи пользователей Formspring.

Всего россиянина обвиняют по трем эпизодам компьютерного вторжения, а также по двум, целью которых была намеренная передача информации, кода или команды. Еще два пункта обвинения связаны с кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах, один – с несанкционированной торговлей устройствами доступа и один – с организацией сговора.

Как сообщал УНИАН ранее, в Праге арестовали россиянина, которого подозревают в кибератаках на США. Сообщается, что операция по его задержанию проводилась совместно с ФБР.

Позже стало известно, что власти Чехии арестовали россиянина в рамках расследования хакерской атаки серверов американской профессиональной социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn в 2012 году.