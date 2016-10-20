Арест россиянина в Чехии связали с расследованием взлома соцсети LinkedIn

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, передает РБК.

«Мы благодарны ФБР за напряженную и самоотверженную работу, направленную на то, чтобы выследить и задержать тех, кто, предположительно, несет ответственность за преступную деятельность», — цитирует агентство заявление LinkedIn.

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Кроме этого источник агентства в американском правительстве рассказал, что задержание россиянина провели в рамках расследования «давнего хакерского дела».

Он подчеркнул, что арест не связан с недавними кибератаками на сервера Демократической партии США, в которых американские власти обвинили Россию.

Как сообщал УНИАН ранее, в Праге арестовали россиянина, которого подозревают в кибератаках на США. Сообщается, что операция по его задержанию проводилась совместно с ФБР.