Арест россиянина в Чехии связали с расследованием взлома соцсети LinkedIn
Власти Чехии арестовали россиянина в рамках расследования хакерской атаки серверов американской профессиональной социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn в 2012 году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, передает РБК.
«Мы благодарны ФБР за напряженную и самоотверженную работу, направленную на то, чтобы выследить и задержать тех, кто, предположительно, несет ответственность за преступную деятельность», — цитирует агентство заявление LinkedIn.
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Кроме этого источник агентства в американском правительстве рассказал, что задержание россиянина провели в рамках расследования «давнего хакерского дела».
Он подчеркнул, что арест не связан с недавними кибератаками на сервера Демократической партии США, в которых американские власти обвинили Россию.
Как сообщал УНИАН ранее, в Праге арестовали россиянина, которого подозревают в кибератаках на США. Сообщается, что операция по его задержанию проводилась совместно с ФБР.