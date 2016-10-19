В Праге арестовали подозреваемого в кибератаках на США россиянина
В Праге арестовали россиянина, которого подозревают в кибератаках на США.
Об этом сообщается на сайте президиума чешской полиции, пишет Дождь
Мужчину арестовали в одной из гостиниц города. Во время задержания он потерял сознание и был госпитализирован.
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Сообщается, что операция по его задержанию проводилась совместно с ФБР. Решение об аресте вынес Пражский городской суд.
Имя россиянина не сообщается, но известно что его разыскивал Интерпол.
Вопрос о его экстрадиции в США должен будет решить суд в Чехии.
Напомним, 7 октября администрация президента США Барака Обамы официально обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков.