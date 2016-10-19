В Праге арестовали подозреваемого в кибератаках на США россиянина

Об этом сообщается на сайте президиума чешской полиции, пишет Дождь

Мужчину арестовали в одной из гостиниц города. Во время задержания он потерял сознание и был госпитализирован.

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Сообщается, что операция по его задержанию проводилась совместно с ФБР. Решение об аресте вынес Пражский городской суд.

Имя россиянина не сообщается, но известно что его разыскивал Интерпол.

Вопрос о его экстрадиции в США должен будет решить суд в Чехии.

Напомним, 7 октября администрация президента США Барака Обамы официально обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков.