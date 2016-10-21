WikiLeaks впервые опубликовал электронные письма Обамы

Об этом сообщается в Twitter организации. Сами документы доступны на официальном сайте портала, передает РБК.

Организация опубликовала первую часть переписки. Она состоит из семи посланий, которыми обменялись Обама и на тот момент член Сената Конгресса США Подеста осенью 2008 года, перед тем, как Обама одержал свою первую победу на президентских выборах.

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Письма Обамы были отправлены с электронного адреса bobama@ameritech.net, Джона Подесты - с домена john.podesta@gmail.com. В переписке стороны обсуждают возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае избрания главой государства.В день голосования на президентских выборах - 4 ноября - Подеста отправил Обаме письмо, в котором сообщил о «единогласной рекомендации» советников Обамы отказаться от участия в антикризисном саммите G20 в Вашингтоне, если его пригласят на эту международную встречу на высшем уровне. Подеста поясняет, что Белый дом созывает саммит «под давлением» со стороны бывшего президента Франции Николя Саркози и некоторых других европейских лидеров. Он подчеркивает, что Обаме следует дистанцироваться от уходящей администрации США, которую возглавлял Джордж Буш-младший.

В настоящее время Джон Подеста является руководителем избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, недавно правительство Эквадора после публикации речи Клинтон на переговорах с Goldman Sachs временно закрыло доступ к интернету для основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года скрывается в посольстве страны в Лондоне.