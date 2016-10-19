Глава МИД Британии потребовал от России немедленно освободить Кольченко и Сенцова

Об этом он заявил в британском парламенте, передает True-News.info.

По словам Джонса, Британия обеспокоена длительными тюремными заключениями украинцев.

«Мы действительно обеспокоены количеством украинских граждан, которые выразили свое несогласие относительно незаконной аннексии Крыма и получили длительные тюремные заключения, включая Сенцова и Кольченка. Мы обращаемся к российской власти с требованием немедленно освободить их», - сказал глава британского МИД.

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При этом Джонс подчеркнул, что «нечеловеческое» поведение РФ в Украине и Сирии является поводом для усиления санкций, и не только по отношению к бизнесу.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны одобрил решение о применении новых санкций против представителей правоохранительных и судебных органов Российской Федерации - за преследования украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченка.

"Отдельно СНБО Украины принял решение о применении санкции к лицам, причастным к совершению противоправных действий против граждан Украины", - подчеркнули в СНБО.

В пресс-службе пояснили, что "речь идет, в частности, представителей правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченка и других, которые были неправомерно задержаны, осуждены, и до сих пор незаконно удерживаются на территории России".