В Британии заблокировали все счета пропагандистского российского канала Russia Today

14:30, 17 октября 2016
Мир
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Решение не подлежит пересмотру.

Фото novostimira.net

Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.

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"Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит", - пожаловалась Симоньян.

Как сообщалось ранее, в Великобритании после публикации недостоверной информации о газодобывающей компании проведут расследование против англоязычного кремлевского канала. 

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