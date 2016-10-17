В Британии заблокировали все счета пропагандистского российского канала Russia Today

Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.

Читайте такжеВ Интернете опубликована переписка сотрудников "Интера" с представителями "ДНР"

"Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит", - пожаловалась Симоньян.

Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2016

Как сообщалось ранее, в Великобритании после публикации недостоверной информации о газодобывающей компании проведут расследование против англоязычного кремлевского канала.