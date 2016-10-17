В Британии заблокировали все счета пропагандистского российского канала Russia Today
14:30, 17 октября 2016Мир
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Решение не подлежит пересмотру.
Все счета канала Russia Today заблокировали / novostimira.net
Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор Маргарита Симоньян.
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"Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит", - пожаловалась Симоньян.
Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2016
Как сообщалось ранее, в Великобритании после публикации недостоверной информации о газодобывающей компании проведут расследование против англоязычного кремлевского канала.
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