The Times уличила Russia Today во лжи, в Британии начали расследование

Об этом пишет британская газета The Times, которая и уличила прокремлевское СМИ во лжи.

The Times считает, что RT объявил информационную войну компании, занимающейся добычей сланцевого газа, опасаясь, что другие страны откажутся от российского природного газа.

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В сюжете Russia Today о британской компании Cuadrilla, которая занимается развитием технологий в области добычи сланцевого газа, утверждается, что компания выбрасывала ядовитые отходы на берегах Африки.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года Ofcom обвинил RT в необъективном освещении информации о событиях в Украине и пригрозил отобрать лицензию.