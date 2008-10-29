Саркози думает, где взять больше денег для МВФ

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ выступает за увеличение средств для финансирования деятельности Международного валютного фонда.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 28 октября в Версале после встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

“Думаю, что необходимо найти пути и средства для того, чтобы МВФ имел больше денег для поддержки определенного количества стран. Я думаю в первую очередь о странах, которые развиваются”, - сказал Н.САРКОЗИ.

При этом Президент Франции отметил, что вопрос деятельности МВФ – это не просто вопрос финансовой регулирования или перестройки капитализма. “Это также вопрос общего мирового управления”, - сказал он.

Н.САРКОЗИ также отметил, что роль МВФ будет обсуждаться во время неформального саммита ЕС, которой состоится 7 ноября в Брюсселе. Главной темой этого саммита должно стать обсуждение проблем, вызванных финансовым кризисом, и путей их преодоления.