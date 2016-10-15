США могут принять меры против РФ из-за обвинений во вмешательстве в выборы

Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в пятницу, передает ТАСС.

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"Мы направляем сигнал. У нас есть мощности, чтобы сделать это", - сказал Байден, отвечая на вопрос, почему Вашингтон "еще не направил сигнал" Москве в связи с указанными обвинениям.

"Это произойдет в то время, которое мы выберем, и при тех обстоятельствах, когда когда эффект будет наибольшим", - добавил вице-президент.

Байден не пояснил, о каких именно мерах идет речь, сказав лишь, что "они будут пропорциональными".

Как сообщал УНИАН ранее, спецслужбы Великобритании утверждают, что российские хакеры пытались атаковать сайты правительства и телекомпаний Соединенного Королевства.