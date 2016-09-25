Спецслужбы Великобритании заявляют о попытке российских хакеров атаковать сайты правительства и телекомпаний

Как передает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Sunday Times, атаки имели место накануне парламентских выборов в Великобритании в мае 2015 года, но известно об этом стало только сейчас.

Издание констатирует, что Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) смог нейтрализовать действия хакеров. Считается, что атаки были организованы группой Fancy Bears, которая, вероятно, имеет отношение к российской разведке.

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GCHQ отмечает, что хакеры атаковали все правительственные серверы, включая серверы министерств внутренних дел, иностранных дел и обороны, а также сайты британских телеканалов Би-би-си, ITV, Channel 4, Sky.

Спецслужбы Великобритании заявляют, что им удалось предотвартить попытки взлома, поскольку они внимательно изучили то, как хакерам удалось взломать французский телеканал TV5Monde в апреле.

Хакеры, называвшие себя частью группировки "Киберхалифат", смогли приостановить вещание канала на 18 часов. Все это время на темном экране висел флаг радикальной группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах мира.

Британские специалисты были обеспокоены тем, что хакеры, связанные с исламистами, вышли на новый технический уровень.

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Однако вскоре эксперты якобы выяснили, что следы ведут в Москву, и увидели признаки готовящейся атаки на Великобританию.

В итоге программисты, работающие на британское правительство, приняли дополнительные меры защиты и успели предупредить о возможных атаках телекомпании.

Распространение информации об успешной операции GCHQ совпало по времени с сообщениями о взломе аккаунта сотрудника Белого дома . Атака, как предполагается, была совершена Fancy Bears.

Российские власти отрицают, что связаны с Fancy Bears, ответственной также за взлом системы антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS). Хакеры получили доступ к личным медицинским данным атлетов и выложили в открытый доступ результаты их допинг-тестирований, из которых следует, что спортсмены принимали запрещенные вещества, правда, с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).