В США подан первый иск к Саудовской Аравии за теракты 11 сентября

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В своем исковом заявлении она указала, что «королевство поддерживало «Аль-Каиду» и ее главаря, Осаму бен Ладена».

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Иск был подан в пятницу в Вашингтоне, в процессе участвует также дочь ДеСимон, поскольку на момент совершения терактов истица была беременна.

Десимон потребовала компенсацию за убийство мужа, а также за умышленное доведение ее до эмоционального расстройства. Сумма требуемой компенсации не указывается.

По информации агентства, отец ребенка Патрик Данн погиб во время атаки на здание Пентагона.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США проголосовала за преодоление вето, которое президент Барак Обама применил к закону, позволяющему родственникам погибших при терактах 11 сентября 2001 года подать иски к властям Саудовской Аравии. За несколько часов до этого за отмену президентского вето проголосовал Сенат. Инициативу поддержали 97 человек. Против высказался лишь лидер демократов в Сенате Гарри Рид.

Президент США Барак Обама назвал ошибкой решение Конгресса пересмотреть вето, которое он применио к данному ​законопроекту. «Но проблема в том, что, если мы уничтожим понятие судебного иммунитета государств, то в отношении наших военнослужащих по всему миру тоже могут быть предприняты ответные действия», — пояснил свою позицию президент.