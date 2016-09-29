Обама назвал ошибкой преодоление Конгрессом вето на закон о судебных исках к Саудовской Аравии

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, пишет РБК.

«Думаю, это [решение конгресса] ошибка», — сказал Обама, подчеркнув при этом, что понимает, почему это произошло. По его словам, американцы до сих пор не оправились от ран и травм 11 сентября.

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«Но проблема в том, что, если мы уничтожим понятие судебного иммунитета государств, то в отношении наших военнослужащих по всему миру тоже могут быть предприняты ответные действия», — пояснил свою позицию президент.

«Мои опасения не имеют отношения непосредственно к Саудовской Аравии или к тому, как я сочувствую семьям, пострадавшим при терактах 11 сентября», — добавил Обама. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы США «внезапно подверглись преследованию за всю ту работу», которую они выполняют по всему миру.

«Это опасный прецедент», — заключил американский лидер.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США проголосовала за преодоление вето, которое президент Барак Обама применил к закону, позволяющему родственникам погибших при терактах 11 сентября 2001 года подать иски к властям Саудовской Аравии. За несколько часов до этого за отмену президентского вето проголосовал Сенат. Инициативу поддержали 97 человек. Против высказался лишь лидер демократов в Сенате Гарри Рид.