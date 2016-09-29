Конгресс США преодолел вето Обамы на иски к Саудовской Аравии

За принятие закона проголосовали 348 человек, против — 76, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

За несколько часов до этого за отмену президентского вето проголосовал Сенат. Инициативу поддержали 97 человек. Против высказался лишь лидер демократов в Сенате Гарри Рид.

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Для преодоления вето были необходимы голоса двух третей конгрессменов.

Как отмечает Reuters, это первый случай преодоления вето президента за все время, что Барак Обама занимает пост президента. До этого он ветировал принятые Конгрессом законы 11 раз.

Закон предполагает снятие с иностранного правительства иммунитета от преследования в американском суде, когда оно подозревается в причастности к совершению терактов на территории США. По действующему законодательству иммунитета лишены лишь государства, официально признанные спонсорами терроризма.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама заблокировал законопроект, который, в частности, позволял семьям погибших при теракте 11 сентября 2001 года подать иски к Саудовской Аравии.